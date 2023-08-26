Antalya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 16:02, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 16:03
Manavgat - Akseki D 695 Karayolunda yaşanan kazada Cafer K'nın kullandığı kamyonet ile Ahmet A' nın kullandığı tır Uzunlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer K ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin A. hayatını kaybetti, tır sürücüsü Ahmet A. yaralandı.
Olayı duyup gelen Cafer K'nin kardeşi , ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup feryat etti. Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.