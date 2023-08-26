İzmir'de bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yarın Bayraklı Tünelleri'nde gerçekleştirilecek yangın tatbikatı kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 16:04, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 16:05
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat yarın 07.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Çiğli-Karşıyaka yönünde çevre yolu çıkışından itibaren yol, araç trafiğine kapatılacak, geçişler Girne Bulvarı istikametinden sağlanacak.
Onur Mahallesi'nden Bornova Çevreyolu istikametine dönüş de araç trafiğine kapalı olacak.
Tatbikat kapsamındaki güzergahlarda araçların park edilmesine izin verilmeyecek.
Bornova-Bayraklı yol ayrımı Karşıyaka yönüne doğru araç trafiğine kapatılacak, trafik geçişi Çevreyolu Bornova-Bayraklı çıkışından Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ne yönlendirilecek.