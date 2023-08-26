Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 16:43, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 16:48
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 16.30 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de halkı uyarıyor.