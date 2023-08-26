Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 18:33, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 18:38
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.
Derhal hastaneye sevk edilen Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.