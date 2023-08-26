Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti

Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum.