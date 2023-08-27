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CHP'li isme çok sert tepki 'Haddini ve yerini bil!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a tepki gösterdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 08:00, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 08:14
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CHP'li isme çok sert tepki 'Haddini ve yerini bil!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'a sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dağ, "Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler. Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." dedi.

Chp'li Mahir Polat ne demişti?

CHP, İzmir'in Dikili ilçesinin yeni başkanını seçmek için sandık başına gitmiş ve Divan Başkanlığı görevini İzmir Milletvekili Rıfat Nalbatoğlu'nun yaptığı toplantıda İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat da yer almıştı.

Kongrede konuşma yapan Polat, "Tarihin en eşitsizlik ve adaletsizlik içeren seçimini yaşadık. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bir öğretmenin evladıyım ve öyle yetiştim. Bunları söylemek benim için biraz sıkıntılı ama; Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adam montaj kasetleriyle meydanlarda CHP'yi karaladı. Bunlar da bir karşılık buldu ve bunun karşılığında biz seçimi kazanamadık." ifadelerini kullanmıştı.

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