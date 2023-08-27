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Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor

BDDK, konut kredi oranlarında değişikliğe gitti. İlk evini alacaklara her hangi bir kısıtlama getirilmezken, ikinci konutunu alacaklara krediler yüzde 75 oranında azaltıldı. Kendisi, eşi veya 18 yaş altı çocuğu üzerine evi olanlar yeni konut almak istediklerinde, konut bedelinin en fazla yüzde 22,5'i kadar kredi alabilecek. Uzmanlar, bu kararın konutu yatırım aracı olmaktan çıkaracağı, fiyatları düşüreceği görüşünde.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 08:16, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 08:18
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Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen, BDDK'nın kredi kararını Yeni Şafak'a değerlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Konut piyasasında gerçek talebin oluşmasını sağlayacak BBDK kararına göre; kredide öncelik ilk evini almak isteyenlerde olacak. Evi olduğu halde ikinci bir ev almak isteyenler, daha fazla peşinat ödemek zorunda kalacak.

YÜZDE 75 DARALTILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK'nın 24 Ağustos 2023 tarihli kararına göre; konut almak isteyen kişiye; kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine halihazırda bir ev varsa ikincisi için daha az kredi verilecek. Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. Düzenleme kararlaştırılan tarih itibarıyla bankalara bildirilerek uygulamaya konuldu.

İLK KEZ ALIMDA DEĞİŞİKLİK YOK

İlk evini alanlar için ise kredi kısıtı uygulanmayacak. Karar kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5'ine kredi verilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olarak belirlendi. Kredi değer oranı 10 ila 20 milyon TL arasındaki sıfır konutlar için yüzde 17,5, 20 milyon TL üzerine de yüzde 15 olacak. İkinci ev alımında tercihini ikinci el konutlardan yana kullanan kişiler için de oranlar düşürüldü. Buna göre, 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22,5'ine kadar kredi alınabilecek. 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise yüzde 17,5'ine kredi temin edilebilecek.

BANKALARA RİSK AĞIRLIĞI DÜZENLEMESİ

BDDK, bankalara da risk ağırlığı düzenlemesi getirdi. İkinci konut için kredi kullandıracak bankalarda risk ağırlığı yüksek olacak. İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere yüzde 35 yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.

Cabir Turğut

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