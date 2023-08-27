Günlük kiralıklara AB standardı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın günübirlik evlerle ilgili yaptığı çalışmanın detayları belli oluyor. Çalışmanın ilgili bakanlıklara ulaştırması ile başlayan süreç 1 Ekim'de Meclis'in açılmasının ardından genel kurula gelecek.

DENETİMLER YILLIK YAPILACAK

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre; denetimlerin yıllık yapılacağı günübirlik kiralık evler 3 aşamalı olarak denetlenecek. Söz konusu aşamaları yüzde 100 geçen yerlere sertifika verilecek. İlk aşamada yüzde 30, ikinci aşamada yüzde 70, üçüncü aşamada yüzde 100'e ulaşacak yerler 100 kıstas üzerinden sertifika alacak. Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun 100 kriterin olacağı evlerde, oda sıcaklığı, havalandırması, giriş ve çıkışları, yangın merdiveni, depreme dayanıklılığı, coğrafyaya göre uyumu, yangın yönetmeliğine uyumu, asansör sistemi, çalışanın bilgileri, sigortası, havuzu varsa havuz yönetmeliğine uygunluğu, ışıklandırması, oda konforu, saç kurutma makinesi, çamaşır yıkaması, askılıklar, hijyen kitleri, ibadethanesi, tuvalet sistemi, banyoda kullanılan sıcak ve soğuk su sistemi dahil bir çok konu denetime tabi olacak.

YÖREYE UYGUN BELGELENDİRME

Günübirlik kiralanacak evler için verilecek sertifikada coğrafya ve kültür durumu da yer alacak. Erzurum'da kullanılacak günübirlik evlerde aranacak şartlar arasında ısıtma sisteminin durumu öncelikli olacak. Antalya'da ise klima şartı öncelikler arasında başı çekecek. Karadeniz ve Akdeniz yöresinin coğrafi, iklimsel yapıları değerlendirilerek belgelendirme yapılacak.

Başvurular e-Devlet'ten

Turizm tesisleri alanına girecek olan bu evler için çalışma ruhsatı, tanıtım raporu, iş yeri açma belgesi, tesisin sahibinin adli sicil belgesi, iskan belgesi ile e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminden geçtikten sonra günübirlik evlere sertifika verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi konusunda, ilgili belediye evlerin deprem yangın ve çevre düzeni hakkında, Ticaret Bakanlığı da ticari faaliyetleriyle ilgili denetim yapacak.

Mehmet Güney