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Şifre kıran yapay zeka

Tuş sesini dinleyen yapay zekanın şifrelerimizi kopyaladığı ortaya çıktı. Kişisel veriler, e-devlet, resimler, mobil bankacılık ve e-ticaret sitelerindeki bilgilerimiz için tehdit oluşturabilecek bu durum için uzmanlar uyarıyor. Son gelişme yapay zekanın olası riskleri konusundaki düzenlemeler için de ipuçları veriyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 08:59, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 08:24
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Şifre kıran yapay zeka

Yetenekleriyle dikkat çeken yapay zekanın ses kopyalama özelliği sayesinde tuş sesinden şifrelerimizi öğrenebildiği ortaya çıktı. Robotik teknolojilerin gelecekle işimizi elimizden alacağı yönündeki tartışmalar sürerken, çoğumuz için erken sayılabilecek şifre çalma özelliği güvenlik sorunlarını daha ciddi biçimde gündeme getirdi.

TUŞ SESİNİZ DİNLİYOR VE PAROLAYI BELİRLİYOR

İngiltere'den Royal Holloway Üniversitesi yapay zekadaki güvenlik zafiyetlerini ölçmek için bir araştırma yaptı. Buna göre yapay zeka mobil cihazlarımızda kullandığımız tuş seslerini dinliyor ve yüzde 95 oranında şifrenizi doğru tespit ediyor. Uzmanlar, bu özelliğin yapay zekayı kötüye kullananlar tarafından kolaylıkla geliştirilebileceği konusunda uyarıyor. Bu da demek oluyor ki hayatımızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz yapay zeka, mülkiyeti bizde olan mobil cihazlar için bir tehdit oluşturuyor.

KİŞİSEL BİLGİLER TELEFONDA

Dijitalleşmeyle birlikte her şey cep telefonlarına sığar duruma geldi. Konuşma ve mesajlaşma ile başlayan süreç yıllar içinde mobil bankacılıktan e-devlet işlemlerine kadar her işimizi telefonla yapmaya başladık. Teknoloji uzmanlarına göre, sahibi olduğumuz telefonun ederi veya değeri tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Hatta şu an sahip olduğumuz en değerli varlık durumunda diyebiliriz. Her ne kadar günlük hayatımızda fark etmesek de akıllı cihazlarımızda tüm servetimizi, kişisel bilgilerimizi, özel resimlerimizi saklıyoruz. E-devlet aracılığıyla ulaştığımız tapu, sözleşme, iş akdi gibi bilgilerin yanında farklı varlıklarımıza ilişkin veri ve görselleri yine telefonda muhafaza ediyoruz.

Herşeyimizi bulutta saklıyoruz

Birden çok mobil bankacılık hesabı, yatırım işlemlerine ait veriler, e-ticaret sitelerindeki kayıtlarımızı yine cebimizde taşıyoruz. Dijitalleşen insanın artık hemen her şeyi burada saklanıyor. Binlerce resim, video ve kişisel bilgilerimizi telefonun belleğinde veya bulutta saklıyoruz. Bunların önemli bölümünü de birkaç şifreyle yönetiyoruz. Çoğu yere girmek için aynı parolayı kullanıyoruz.

Yeni bir dönem başlıyor mu?

Bugün birçok ülke cep telefonu içeriğindekileri mülkiyet hakkı kapsamına alıyor. Anayasalarda açıkça bir madde olmamasına rağmen, kişisel veya ticari hakların ihlali gibi davalarda cep telefonlarının bireylerin özel mülkiyeti altında olduğu vurgusu yapılıyor. Haliyle cihazlarımızla ilgili tüm işlemlerle ilgili haklarımız olduğu gibi sorumluluklarımız da var. Örneğin, telefonunuzdan gerçekleştirilen hukuk dışı işlemlerden sorumlusunuz.

Orhan Orhun Ünal

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