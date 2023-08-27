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İYİ Parti İmamoğlu ve Yavaş'ın üstünü çizdi

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olmaları yönünde destekleyen İYİ Parti iki ismin üstünü çizdi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimde İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına yeni aday çıkarabileceklerini söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 09:15, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 08:25
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İYİ Parti İmamoğlu ve Yavaş'ın üstünü çizdi

İYİ Partili Erhan Usta, yerel seçimlerde İmamoğlu ve Yavaş'a karşı aday çıkarabileceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı destekledi.

Her iki ismin aday olması konusunda direten Akşener, bu doğrultuda ittifaka rest çekerek masayı da devirmişti. Ancak Akşener, kısa sürede masaya geri dönerek Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği karara uyarak geri adım attı.

Bu süre sonrasında İmamoğlu ve Yavaş'a desteğini her fırsatta dile getiren Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın, seçim sonrası CHP'de başlayan değişim rüzgarında söylem değiştirerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tavır almasıyla büyük şok yaşadı.

"İYİ Parti İmamoğlu ve Yavaş'ın üstünü çizdi"

İmamoğlu ve Yavaş'ın bu tavrı sonrası ise söz konusu iki isme karşı İYİ Parti'de rüzgarın yönü değişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yaptığı konuşma sonrası İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

tv100'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Usta, yerel seçimde İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına yeni aday çıkarabileceklerini söyledi.

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