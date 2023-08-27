Yatırım ortamının iyileştirilmesi için yeni eylemi planı: Döviz getirene destek

Hükümet, ekonominin yumuşak karnı cari açık için harekete geçti. Türkiye'nin döviz açığını temsil eden cari açığın azalması için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve döviz kazandırıcı yatırımların desteklenmesi için yeni bir yol haritası belirliyor. Türkiye'de uygulamada bulunan yatırım teşviklerinin etkisine yönelik çalışma yapan ekonomi yönetimi, ortaya çıkacak tabloya göre yeni bir yatırım destek programı başlatacak.

Edinilen bilgilere göre önümüzdeki dönemde yatırım teşvikleri 'Hedef odaklı' bir anlayışla ele alınacak. Özellikle ara malında yerlileşmeye dönük yatırımlar teşvik edilecek. C

YÜCEL KAYAOĞLU