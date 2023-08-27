CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine isim aranıyor

CHP il ve ilçe örgütlerinin sık sık tepkisini çeken Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığı görevini bırakacağını açıklamıştı.

Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu'nun yerine isim arayışında olduğu dönemde, il kongreleri öncesi yapılan görüşme dikkat çekti.

İlçe kongrelerinin devam ettiği bir süreçte yapılan görüşmede il başkanlığına kimin gelmesi gerektiğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ileri sürülüyor.

FERHAT EKİNCİ