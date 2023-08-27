Kocaeli'de bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

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