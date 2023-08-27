MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'nın Irak-Suriye Kurye Sorumlusu Doğan Kod Kadri ENCU'yu Etkisiz
Hale Getirdi
MİT, PKK/KCK'nın Irak-Suriye Kurye Sorumlusu Doğan Kod Kadri ENCU'yu, Irak/Gare'de
gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Nefes Kesen Operasyon
MİT, Doğan Kod Kadri ENCU'yu ilk defa Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere
örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe almıştı. MİT, daha sonra yeni bir görevle
bulunduğu bölgeden ayrılan Kadri ENCU'nun peşini bırakmadı. MİT'in sahadaki
ajanları, Kadri ENCU'nun attığı adımları uzun soluklu bir çalışmayla izlemeye
devam etti.
MİT, son olarak Kadri ENCU'nun Irak/Gare'ye geçtiğini öğrendi. MİT'in yerdeki
ajanları, Irak-Suriye Kurye Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kadri ENCU'nun
her adımını izlemeye başladı.
MİT'in kurduğu ajan ağı, Kadri ENCU'nun Irak ve Suriye arasındaki terörist
geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı, bilgisine ulaştı.
MİT'in yerdeki unsurları Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek
terörist grupların Gare, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de
Kadri ENCU tarafından sağlandığını tespit etti. Bunun üzerine MİT operasyon
için hazırlıklara başladı.
MİT, Doğan Kod Kadri ENCU'yü adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel
olarak görevlendirdi. MİT, hassas bir takiple Gare'de yeni bir eylem grubunun
toplandığını belirledi. MİT'in yerdeki ajanları, Doğan Kod Kadri ENCU'nun eylem
grubuyla toplantı yapacağını öğrendi. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT,
nefes kesen takip sonrası Doğan Kod Kadri ENCU'yu diğer örgüt mensuplarıyla
birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirdi.
Doğan Kod Kadri ENCU kimdir?
PKK/KCK Irak-Suriye Sorumlusu Doğan Kod Kadri ENCU, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldı ve Irak/Zap alanına geçerek Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak/Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edindi. K.ENCU, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Abbas Kod Duran KALKAN'ın korumalığını yaptı, Ocak 2018'de Irak-Suriye Aktarım Sorumlusu olarak Irak/Gare alanına geçti. Kurye sorumluğu dışında örgütün Dış İlişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.
Bölücü terör örgütüne zaman ve mesafe tanımaksızın her yerde darbe indiren MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarını aralıksız süreceğini gösterdi.