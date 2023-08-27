Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi

MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 09:59, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 10:20
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MİT, PKK/KCK'nın Irak-Suriye Kurye Sorumlusu Doğan Kod Kadri ENCU'yu Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK/KCK'nın Irak-Suriye Kurye Sorumlusu Doğan Kod Kadri ENCU'yu, Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Nefes Kesen Operasyon

MİT, Doğan Kod Kadri ENCU'yu ilk defa Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe almıştı. MİT, daha sonra yeni bir görevle bulunduğu bölgeden ayrılan Kadri ENCU'nun peşini bırakmadı. MİT'in sahadaki ajanları, Kadri ENCU'nun attığı adımları uzun soluklu bir çalışmayla izlemeye devam etti.

MİT, son olarak Kadri ENCU'nun Irak/Gare'ye geçtiğini öğrendi. MİT'in yerdeki ajanları, Irak-Suriye Kurye Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kadri ENCU'nun her adımını izlemeye başladı.

MİT'in kurduğu ajan ağı, Kadri ENCU'nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı, bilgisine ulaştı. MİT'in yerdeki unsurları Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gare, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri ENCU tarafından sağlandığını tespit etti. Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, Doğan Kod Kadri ENCU'yü adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT, hassas bir takiple Gare'de yeni bir eylem grubunun toplandığını belirledi. MİT'in yerdeki ajanları, Doğan Kod Kadri ENCU'nun eylem grubuyla toplantı yapacağını öğrendi. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Doğan Kod Kadri ENCU'yu diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirdi.

Doğan Kod Kadri ENCU kimdir?

PKK/KCK Irak-Suriye Sorumlusu Doğan Kod Kadri ENCU, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldı ve Irak/Zap alanına geçerek Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak/Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edindi. K.ENCU, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Abbas Kod Duran KALKAN'ın korumalığını yaptı, Ocak 2018'de Irak-Suriye Aktarım Sorumlusu olarak Irak/Gare alanına geçti. Kurye sorumluğu dışında örgütün Dış İlişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.

Bölücü terör örgütüne zaman ve mesafe tanımaksızın her yerde darbe indiren MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarını aralıksız süreceğini gösterdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber