Güngören'de çalıştığı inşaatta başına malzeme düşen genç öldü
Güngören'de çalıştığı inşaatta, başına malzeme düşen genç yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 10:20, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 10:38
Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir inşaatta yeni çalışmaya başlayan Y.Z. (17), başına vinçten malzeme düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Y.Z, hayatını kaybetti.