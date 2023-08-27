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Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 78 yaşındaki kişi Cami Kebir'in tuvaletinde ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 10:38, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 10:39
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Kayseri'de 78 yaşındaki kişi cami tuvaletinde ölü bulundu

Cami tuvaletinin lavabo kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan O.Ç'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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