CHP'li belediyeler üniversite öğrencilerine barınma desteği verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'li belediyelerin bünyesindeki uygun tesis, lojman ve misafirhane gibi yerlerin öncelikle, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri için kullanılmasına yönelik çalışmalara başlandığını bildirdi.

Akın, yazılı açıklamasında, parti bünyesindeki bütün belediyelere barınma sorunu olan üniversite öğrencilerine destek verilmesi yönünde yazıyla talimat gönderildiğini ifade etti.

Yeni akademik dönemde 898 binin üzerinde kişinin ilk kez yükseköğrenim hayatına başlayacağını hatırlatan Akın, Türkiye genelinde yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurt kapasitesinin bütün üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmeye yetmediğini, yüz binlerce gencin üniversite eğitimi almak için barınma sorunuyla karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Akın, özellikle büyükşehirlerde kira fiyatlarının "akıl almaz" boyutlara ulaştığını, özel yurt fiyatlarının bir üniversite öğrencisinin karşılayamayacağı seviyelerde olduğunu belirterek, üniversite öğrencilerinin bu yıl karşılaşacağı barınma sorununun ciddi bir boyuta ulaşacağını ifade etti.

- "Hayırsever vatandaşların burs vermesi için belediyelerimiz aracı olacak"

Üniversite öğrencisi gençlerin barınma sorunun giderilmesi için CHP'li belediyelerin bulunduğu bütün kentlerde çalışma yapılacağını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Kira fiyatlarının fahiş oranda arttığı bir dönemde belediyelerimiz, barınma ihtiyacı için üniversite öğrencilerinin yanında olacak. Belediyelerimizin bünyesinde olan uygun tesis, lojman ve misafirhane gibi yerlerin öncelikle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri için kullanılmasına yönelik çalışmalara başlandı. Fiziki barınma imkanının yanı sıra ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize hayırsever vatandaşların burs vermesi ya da nakdi yardım yapması için de belediyelerimiz aracı olacaklar."