Bakanlık, gizli fiyat artışlarının tespiti amacıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirecek

Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakanlık, gizli fiyat artışlarının tespiti amacıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirecek

Düzenlemelere aykırı gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilmesi konusunda 81 ildeki ticaret müdürlüklerine talimat verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 11:10, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 10:41
Yazdır
Bakanlık, gizli fiyat artışlarının tespiti amacıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirecek

Ticaret Bakanlığı, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespiti amacıyla 81 ilde ticaret müdürlüklerine talimat verirken denetimlere odaklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda gerek ulaşan başvurular gerekse sosyal medya mecrasında yer alan paylaşımlardan, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltıldığının, buna karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediğinin, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında gizli artış yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu durumun, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin olarak "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde, adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" hükmü kapsamında olduğu ifade edildi.

Haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde inceleme ve denetimler gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilmesi konusunda 81 ildeki ticaret müdürlüklerine talimat verildiği bildirildi.

- İdari para cezaları uygulanacak

Açıklamada, bu kapsamda, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne intikal eden konuya ilişkin tespit tutanakların incelenmesinin ardından, üretici-satıcı firmaların savunmalarının alınacağı ve mevzuatın amir hükmüne aykırı mahiyetteki haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacağı vurgulandı.

Mağduriyetlerin önüne geçmek için tüketicilere de çağrı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda tüketicilerin de farkındalığa sahip olmasının önemli olduğu değerlendirilmekte olup, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulamasıyla karşılaşılması halinde, Reklam Kuruluna veya ticaret il müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu uygulamalar Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle takip edilmekte olup, Bakanlığımıza ulaşan bu yöndeki uygulamalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber