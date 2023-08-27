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Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 konutun nakline karar verildi

Rize'de şiddetli yağışların ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 16 konutun boşaltılmasına, 14 konut için önleyici duvar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 11:30, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 10:42
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Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 konutun nakline karar verildi

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 gün önce başlayan yağışlar neticesinde Çayeli ilçesinde 24 saatte metrekareye 206 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Afet riskine karşı 38 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yürütülen çalışmaların ardından ulaşıma kapalı yerleşim yeri olmadığı, tüm yerleşim yerlerine su ve elektrik verildiği kaydedildi.

Açıklamada, yol temizleme, tahkimat, dere yatağı boşaltılması, sel tahribatı önleyici tedbirler ve heyelan temizliği çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresinden toplam 110 iş makinesi, 18 araç ve 210 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Çayeli Belediyesi 8 iş makinesi, 13 araç, 46 personel ile 10 mahallede, AFAD 8 teknik personel ve 2 araçla jeolojik etüt ve altyapı çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 45 ayrı noktada 77 konut heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 16 konutun nakline karar verilmiş, 14 konut için 11 afet önleyici istinat duvarları yapılması, 4 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Altyapı çalışmaları kapsamında ise Çayeli Abdullahhoca köyünde 5 noktada tespitler tamamlanmış olup diğer köy ve mahallelerde çalışmalar devam etmektedir."

İl Defterdarlığının 8 personel, 2 araç ile zarar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, Çayeli'nde konut, iş yeri ve araçlarda toplam 5 milyon 556 bin 500 liralık zarar tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, tarımsal ve hayvansal zarar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 personel, 2 araçla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, Çayeli ilçesinde 148 çay üreticisine ait toplam 92,4 dekar çay bahçesi ile 8 arı kovanının zarar gördüğü kaydedildi.

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