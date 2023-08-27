Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 11:25, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 11:27
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 10.20 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı uyarıyor.