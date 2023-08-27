Eskişehir'de domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi öldü
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 12:30, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 11:52
Alınan bilgiye göre, A.I, İ.D. ile Bülent Kaya, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi yakınlarına domuz avına gitti.
Bu sırada İ.D. av tüfeğiyle kazara arkadaşı Bülent Kaya'yı vurdu.
Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan A.I. ile İ.D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.