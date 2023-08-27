TRT'den Necmettin Batırel açıklaması

TRT'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konunun Kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır"

"TRT Haber kanalımızda, hizmet alımı yöntemiyle 2016-2019 yılları arasında çalışmış Sayın Necmettin Batırel'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, bazı medya organları tarafından Kurumumuza yönelik bir dezenformasyon faaliyetine dönüştürülmüştür.

Paylaşımlarda, yapımcı şirketle yıllara yayılan sorunlar ve sürecin adli boyutu aktarılmıştır.

Sayın Batırel'in yaşadığı anlaşmazlık, adını açıkça dile getirdiği bir yapım şirketi iledir.

Konunun Kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

