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'666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurlamıştık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Geçtiğimiz yıl yaklaşık 666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurlamıştık. Bu yıl da yavruları suya kavuşturmaya devam ediyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 14:00, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 14:20
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'666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurlamıştık'

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla her yıl denizle buluşturulan kaplumbağa sayısı artıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin taraf olduğu Bern (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve Barcelona (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) sözleşmeleri kapsamında, nesilleri tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-Yeşil deniz kaplumbağası) korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kurumun, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği sonucu, yüz binlerce deniz kaplumbağası yavrusu mavi sularla buluşturuldu.

Konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da deniz kaplumbağası yavrularını mavi sularla buluşturmaya ve nesillerini korumaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 666 bin yavru kaplumbağayı sahillerimizden denize uğurlamıştık. Bu yıl da yavruları suya kavuşturmaya devam ediyoruz. Nesilleri artsın, çoğalsın, kumsallarımızdan eksik olmasın."

- Yuvalama sezonu boyunca personel ve gönüllüler çalışıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, göçmen olan deniz kaplumbağaları, her yıl 15 Mayıs-15 Eylül döneminde Türkiye kumsallarına geliyor ve geceleri sadece dişileri yumurtalarını bırakmak için sahillere çıkıyor. Yuvalama sezonu boyunca bu alanlarda DKMP Genel Müdürlüğü personeli ve gönüllüler yuva koruma ve takip çalışmaları yapıyor.

Deniz kaplumbağalarının neslinin devamı amacıyla belirlenen 20 önemli alandan 14'ü DKMP Genel Müdürlüğünce korunuyor. Alınan tedbirlerle her yıl denizle buluşturulan kaplumbağa sayısı artıyor.

- Geçen yıl 665 bin 696 deniz kaplumbağası Türkiye sahillerinden denize kavuştu

Son olarak 2022 yılında kaplumbağa kumsallarında yumurtalardan 335 bin 216 caretta caretta ve 330 bin 480 yeşil kaplumbağa yavrusu olmak üzere toplam 665 bin 696 deniz kaplumbağası Türkiye sahillerinden denize kavuştu.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi mayıs ortalarında başlayan yumurtalardan yavru çıkışlarının eylül ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

- Verici takılan kaplumbağalardan biri Kuzey Afrika'ya kadar gitti

Koruma çalışmalarının yanı sıra beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için deniz kaplumbağalarına uydu vericiler takılarak, bu canlılar takibe alınıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında 2010 yılından bu yana toplam 51 kaplumbağaya verici takıldı. Halihazırda veri alınan 7 kaplumbağadan birinin Akyatan'dan Kuzey Afrika'ya kadar gittiği tespit edildi. İzlenen kaplumbağalara Bodrum, Karya, Dalyan, Fethiye ve Dolunay gibi isimler verildi.

Öte yandan DKMP Genel Müdürlüğü, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının bulunduğu Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay valiliklerine bir genelge de gönderdi. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının göç ederek kendi besinlerini bulabildikleri anımsatılan genelgede, söz konusu canlıların elle beslenmesinin ve bu amaçla turistik tur düzenlenmesinin önüne geçilmesi istendi.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca sahillerde, yuvalara kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapılıyor ve su altında kalan kafesler daha kuru kumul ortamlara taşınıyor.

Nesilleri tehlike altında olan ve çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalan deniz kaplumbağaları için yapılan koruma çalışmaları, bu türlerin neslinin devamı için büyük önem taşıyor.

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