Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 14:53, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 15:04
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.