HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu

Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak kısa birer konuşma yaptı.

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