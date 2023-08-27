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HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu

Hakkında kapatma davası bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4'üncü olağanüstü kongresini yaptı. Partinin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 15:09, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 15:10
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HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu

HDP yeni yönetimini belirledi.

4. olağanüstü kongreden HDP'nin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak seçildi.

Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak kısa birer konuşma yaptı.

Özcan, HDP'nin yeni yönemde siyasi mücadelesini Yeşil Sol Parti ile sürdüreceğini belirtti.

61 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

14 Mayıs seçim sonuçlarını başarısızlık olarak tanımlayan HDP, olağanüstü kongre kararı almıştı.

2018 parlamento seçimlerinde 67 milletvekili çıkaran HDP, Yeşil Sol Parti ismiyle girdiği 14 Mayıs seçimlerinde 61 milletvekili çıkarabilmişti.

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