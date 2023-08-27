Marmara Adası'nda tekne alabora oldu: 1 ölü
Balıkesir'in Marmara Adası'nda, alabora olan teknedeki bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 15:24, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 15:25
4 arkadaşın gezintiye çıktığı tekne, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde, aşırı rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Denize düşen arkadaşlardan 3'ü yeniden tekneye ulaşırken, 38 yaşındaki Seyfi Sercan Kalyoncu, sudan baygın çıkarıldı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan Kalyoncu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.