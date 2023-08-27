Sabancı çiftiyle ilgili açıklama: Sağlık durumları iyiye gidiyor

Leros'ta geçirdikleri deniz kazasının ardından önce Bodrum'a, oradan da Nişantaşı'ndaki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne getirilen Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın tedavileri sürüyor. Aydın Doğan Vakfı'ndan yapılan son açıklamada ise çiftin sağlık durumlarının iyi gittiğine vurgu yapıldı ve açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir"