Hafif ticari araçla otomobil, kavşakta çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Sadık Çalış idaresindeki 16 BB 295 plakalı otomobil ile Burak Tuna idaresindeki 81 ACY 086 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile Betül Çalış, Nidanur Tuna ve 1 yaşındaki Zeynep Nil Tuna yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.