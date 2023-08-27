4 yıl önce nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'deki evinde 10 gün önce fenalaşarak, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akar, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Kentte 12 Kasım 2019'da gittiği özel kreşte oyun hamurunun nefes borusuna kaçması sonucu rahatsızlandığı ileri sürülen Akar'ın tedavisi, Hakkari, Van ve Ankara'daki hastanelerin ardından evinde devam etti.

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