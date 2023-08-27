Karaman'da tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 kişi yaralandı

Kazada aralarında araç sürücüsünün de olduğu 26 kişi yaralandı.

Geriye doğru kayan ve kontrolden çıkan tur otobüsü, bir evin bahçesine devrildi.

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