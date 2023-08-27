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Şeker-İş enerjisini güneşten üretecek

Şeker-İş Sendikası, Antalya'da sahip olduğu beş yıldızlı otelin elektrik ihtiyacını Eskişehir'de kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılayıp, fazla elektriği satacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 15:00, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 17:32
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Şeker-İş enerjisini güneşten üretecek

Sendika Genel Başkanı İsa Gök, AA muhabirine, Şeker-İş'in Antalya'nın Manavgat ilçesinde 389 yataklı beş yıldızlı otelinin bulunduğunu belirterek, enerjinin otelin en büyük gider kalemlerinden biri olduğunu söyledi.

Soğutma, aydınlatma ve sıcak su temini sebebiyle her ay yüksek elektrik faturaları ödediklerini vurgulayan Gök, şu bilgileri verdi:

"Üyelerimizin dışında, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği otelimizin aylık elektrik faturası ortalama 700 bin lira civarında oluyor. Bu da otelin giderleri arasında önemli bir yere sahip. Hem enerji giderlerimizi karşılamak hem çevreci bir yatırıma imza atmak hem de sendikal hayatta ilki gerçekleştirmek adına güneş enerjisi santrali kurma kararı aldık. Bu kapsamda, Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarıma elverişsiz 24 dönüm arazide çalışmalara başladık."

- "Yaklaşık 3 yılda kendisini amorti edecek"

Eskişehir'deki arazide 1901 adet yerli üretim akıllı güneş paneliyle 2 bin konuta yetecek enerji üreteceklerini belirten Gök, tesisin kurulu gücünün 1400 Kwe/1900 kwp seviyesinde olacağını bildirdi.

Üretilen enerjinin bir kısmının Manavgat'taki Grand Şeker Otel'in ihtiyacını karşılayacağını, fazla elektriğin ise sisteme verilerek satılacağını vurgulayan Gök, şöyle konuştu:

"Hesaplamalarımıza göre yaklaşık 3 yılda kendisini amorti edecek santral, 25 yıllık ekonomik ömrü boyunca toplam 80 milyon 750 bin Kwh enerji üretecek. Bu yatırımla ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli, yenilenebilir ve yeşil enerji hamlesine biz de katkı vermeyi hedefliyoruz."

- "Yeşil enerjiyle yılda 176 bin ağaç kurtulacak"

Gök, küresel ısınmaya, karbon emisyonuna ve fosil yakıt rezervlerindeki azalmaya dikkati çekerek, yeşil enerjinin önemine değindi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını sosyal sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini kaydeden Gök, şunları kaydetti:

"Santralimizde kullandığımız akıllı güneş takip sistemi, güneşin konumunu takip ederek sabit panellere göre daha fazla güneş ışığı yakalayıp daha yüksek enerji üretiyor. Yıllık 3 milyon 230 bin kWh enerji ile yılda 923 otomobilin sebep olduğu karbondioksit salınımına karşılık gelecek yeşil enerji üretilecek. Karbon salınımının azaltılmasıyla yılda yaklaşık 176 bin ağacın kurtulmasını sağlayarak doğa için pozitif değer oluşturacak."

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