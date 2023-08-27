YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 6 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-YÖKDİL/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)