Bodrum açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

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