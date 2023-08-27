Bodrum açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2023 19:50, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2023 20:49
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.