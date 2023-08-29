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Okul yöneticileri eTwinning projesi yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eTwinning faaliyetinde okul yöneticilerinin proje yapabilmesi için hangi şartları taşıyacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 00:10, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 14:16
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Okul yöneticileri eTwinning projesi yapabilir mi?
Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa'da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla ülkemiz, 22 Şubat 2009 tarihinde eTwinning Faaliyetinin bir üyesi haline gelmiştir. eTwinning Türkiye faaliyetleri, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi (UDS) ekibi tarafından yürütülmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 09.05.2022 tarih ve 49207898 sayılı görüş yazısında; "1-eTwinning faaliyeti kapsamında yapılan projelerde sadece proje kurucusu (founder) ve proje üyesi (member) vardır. eTwinning faaliyeti kapsamında danışmanlık söz konusu değildir.

2-eTwinning faaliyetinde okul yöneticilerinin proje yapabilmesi için aktif olarak derse girmesi gerekmektedir. Eğer bir yönetici ve öğretmen proje içerisinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kalite Etiketi aldıysa, sertifikada ismi yazılır ve "proje yürütücüsü" olarak nitelendirilebilir. Bir öğretmen veya yöneticinin proje içerisinde yer alması tek başına proje yürütücüsü olduğu anlamına gelmemektedir.

3-Bir projenin tamamlanıp tamamlanmadığının göstergesi proje sonunda başarılı projelere verilen Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi belgesidir. Bir proje Kalite Etiketi aldıysa proje sonlanmıştır.

4-eTwinning Okullarında yapılan işler ve doğruluk beyanı okul idarecisi tarafından onaylanması gerekmektedir, aksi takdirde eTwinning Okul Etiketi almak için okul aday gösterilememektedir. eTwinning Okulu sürecinde "danışmanlık" söz konusu değildir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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