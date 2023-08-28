Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, "Ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 07:28, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 07:30
Yazdır
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Denetimi yapan polis memurlarının açığa alındığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. 'Kadıköy'de ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı' iddiası doğru değildir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber