Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 'T Kuşağı' paylaşımı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST için yaptığı paylaşımda, "T Kuşağı"na dikkati çekerek, "Teknofest kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle şimdi Ankara'da" ifadesine yer verdi.

Kacır'ın sosyal medya hesabından, "Ezber bozanlar" ifadesiyle paylaştığı videoda, "1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T Kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara'da." ifadeleri kullanıldı.

- TEKNOFEST Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

"SenGELECEKSİNdiye Etimesgut Havalimanı'ndayız" sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.

Ankara'daki TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda, Eğitim Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri ve Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri başlıkları öne çıkıyor.