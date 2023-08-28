Hatay'da okullar 11 Eylül'e hazırlanıyor

Memur zammı için Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı
Memur zammı için Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hatay'da okullar 11 Eylül'e hazırlanıyor

Hatay'da depremde hasar gören 358 okulda bakım ve onarım çalışmaları devam ederken konteyner derslikler de kuruluyor. 11 Eylül'de başlayacak yeni dönemde öğrenciler ikili eğitimle ve taşımalı sistemle derslerine devam edecek. 6 bin öğretmen de konteynerlerde konaklayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 08:15, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 07:56
Yazdır
Hatay'da okullar 11 Eylül'e hazırlanıyor

6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Hatay'da, hasar alan 358 okul, titizlikle süren bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde kentteki birçok okulun zarar gördüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu konuda sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

11 EYLÜL'DE HAZIR OLACAK

"Gerek zarar gören okullarımızın hasar durumuna göre tadilatları yapılarak gerekse konteyner derslikler kurarak ilimizi yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriyoruz. Allah'ın izniyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 11 Eylül'de özledikleri sınıflarına kavuşacaklar. İl genelinde 170 okulumuz depremde maalesef yıkıldı. 81'i orta, 196'sı da hasarlı olmak üzere 277 okulumuz hasarlıdır. Bu okullarımızın durumları Bakanlığımızca oluşturulan komisyonca incelenmektedir. Bir okulumuzun bakım ve onarım süreci, yaklaşık olarak 35 günle 50 gün arası değişmektedir. İnşallah onarımı devam eden 358 okulumuz, 11 Eylül'de eğitim öğretime hazır hale gelecek." Masatlı, yeni dönemde sınav seneleri olması dolayısıyla 8. ve 12. sınıflar haricindeki öğrenciler için ikili öğretim planlamasının gerçekleştirileceğini söyledi. İl genelinde öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı olması açısından da taşıma sistemini planladıklarını aktaran Masatlı, ihtiyaç duyulması halinde öğretmenler için de ayrıca devreye girecek bir taşıma planlarının bulunduğunu vurguladı.

VELİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUNLAR

Masatlı velilere de seslenerek Masatlı, "Velilerimizin bu endişelerini çok iyi anladığımızı ve 7/24 sahada olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi. Hatay'daki öğretmenlerin, konaklama sorununu çözmek için, 6 bin 253 konteynerde misafir edileceğini dile getiren Masatlı, bu konteynerlerde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hayallerine kavuştu

Hatay'da deprem sırasında balkondan atlayarak bacağından yaralanan 18 yaşındaki Başak Heybeli, zorlu tedavi sürecine rağmen sınavda başarılı olup Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Sayısal puan türünde 552 yerleştirme puanıyla Türkiye 97'ncisi olan Heybeli, hayalini kurduğu üniversite bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kalem ve kitaplarını hasta yatağında da elinden bırakmadığını belirten Heybeli, "Bacağımdaki yara nedeniyle hem Hatay'da hem de Mersin'de ameliyat oldum. İyileşme sürecinde yatarak da olsa derslerime çalışmaya devam ettim." dedi. Heybeli, öğrencilere hayallerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Süreçte zorluklar olacaktır ama emin olun o zorlukları atlatabilecek cesaretiniz ve gücünüz de var. Hayallerinizi, emeklerinizi asla çöpe atmayın çünkü onlara erişebilirsiniz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber