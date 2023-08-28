Bahçeli yaptırıyor: Horasan mimarisiyle cemevi

Memur zammı için Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı
Memur zammı için Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'polislerin açığa alındığı' iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli yaptırıyor: Horasan mimarisiyle cemevi

MHP lideri Bahçeli'nin 12 yıl önce Hacıbektaş ilçesinde satın alıp geçtiğimiz yıl hibe ettiği 6 dönümlük araziye yapılacak cemevinin temeli 2 Eylül'de atılacak. 'Horasan Erenleri Cemevi' adıyla Horasan mimarisiyle V şeklinde inşa edilecek eserin 4 kapı girişi, her kapının 10'ar makamı olacak. 12 imamı temsilen de 12 köşeden teslim taşı figürü yer alacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 08:30, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 09:51
Yazdır
Bahçeli yaptırıyor: Horasan mimarisiyle cemevi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arazinin tapusunu Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin'e teslim etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl Horasan Erenleri Federasyonu'na hediye ettiği Nevşehir Hacı Bektaş'taki 6 dönüm araziye yapılacak cemevinin temeli 2 Eylül'de atılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, cemevinin mimarisinde Hacı Bektaş Külliyesi'nden ilham alındığını söyledi. Federasyon yetkililerinin söz konusu cemevine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isminin verilmesi teklifinde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Genel Başkan kabul etmedi. Horasan Erenleri'nin isminin yaşatılması için ismi Horasan Erenleri Cemevi olacak. Genel Başkanımız burayı 'Siyasi bir talebimiz yok' diyerek verdi" şeklinde konuştu.

ASLINA UYGUN YAŞATILSIN DİYE

Alevilerin kendi inançlarını, geleneklerini olduğu gibi yaşamalarını hedeflediklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Horasan Erenleri Cemevi'ni özelikle vurguluyoruz ki, Anadolu'ya İslam'ı yayanlar, Türklüğü getirenler bunlar. Horasan Erenleri Cemevi, bundan sonra Türkiye'de örnek olsun. Biz, Alevilik Horasan'dan nasıl çıktıysa burada yaşatılsın istiyoruz. Tüm maksadımız doğru şekilde, doğru bir kaynaktan yaşatılması. Almanya'sı, İngiltere'si, Avusturya'sı 'Ali'siz Alevilik bir dindir. Aleviliğin Ali ile, Ehlibeyt'le, İslam'la alakası yoktur' algısı yaparak ayrı bir din çıkartmaya çalışıyor. Böyle bir akım var. Bu aklın Türkiye'deki savunucusu da HDP ve CHP'dir."

Mehmet Güney

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber