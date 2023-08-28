Bahçeli yaptırıyor: Horasan mimarisiyle cemevi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arazinin tapusunu Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin'e teslim etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl Horasan Erenleri Federasyonu'na hediye ettiği Nevşehir Hacı Bektaş'taki 6 dönüm araziye yapılacak cemevinin temeli 2 Eylül'de atılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, cemevinin mimarisinde Hacı Bektaş Külliyesi'nden ilham alındığını söyledi. Federasyon yetkililerinin söz konusu cemevine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isminin verilmesi teklifinde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Genel Başkan kabul etmedi. Horasan Erenleri'nin isminin yaşatılması için ismi Horasan Erenleri Cemevi olacak. Genel Başkanımız burayı 'Siyasi bir talebimiz yok' diyerek verdi" şeklinde konuştu.

ASLINA UYGUN YAŞATILSIN DİYE

Alevilerin kendi inançlarını, geleneklerini olduğu gibi yaşamalarını hedeflediklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Horasan Erenleri Cemevi'ni özelikle vurguluyoruz ki, Anadolu'ya İslam'ı yayanlar, Türklüğü getirenler bunlar. Horasan Erenleri Cemevi, bundan sonra Türkiye'de örnek olsun. Biz, Alevilik Horasan'dan nasıl çıktıysa burada yaşatılsın istiyoruz. Tüm maksadımız doğru şekilde, doğru bir kaynaktan yaşatılması. Almanya'sı, İngiltere'si, Avusturya'sı 'Ali'siz Alevilik bir dindir. Aleviliğin Ali ile, Ehlibeyt'le, İslam'la alakası yoktur' algısı yaparak ayrı bir din çıkartmaya çalışıyor. Böyle bir akım var. Bu aklın Türkiye'deki savunucusu da HDP ve CHP'dir."

Mehmet Güney