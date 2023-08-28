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CHP'den tepki yağıyor: 'Akşener faturayı bize kesti' öfkesi

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koyan Akşener'in tavrı için "İnsafsızlık" dedi. Barış Yarkadaş "Kaybet ve kaybettire devam" yorumunu yaptı. Eski İyi Partili Aytun Çıray ise "Boş babalanmalara milletin karnı tok" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 08:50, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 08:52
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CHP'den tepki yağıyor: 'Akşener faturayı bize kesti' öfkesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada, yerel seçimlere tek başlarına gideceklerini söylemesi "CHP'ye kapıları tamamen kapattığı" şeklinde değerlendirilirken, CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunması CHP'de tepkiyle karşılandı.

> CHP eski İstanbul milletvekili Gürsel Tekin "CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir. Bu konuşması beni çok şaşırttı" dedi. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından Akşener'i eleştirerek "Kaybet ve kaybettir"e devam paylaşımında bulundu.

EMRAH ÖZCAN

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