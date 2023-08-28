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Kritik alanlara 1 milyon 300 bin süper personel

Eğitim programları ile savunma ve bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 08:52, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 08:54
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Kritik alanlara 1 milyon 300 bin süper personel

Hükümet, enflasyonla mücadelenin yanı sıra istihdamı artırmak için de yoğun çalışıyor. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile birlikte yeni bir çalışma başlatıldı. Buna göre 2023 sonuna kadar en az 1 milyon 300 bin kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesi hedefleniyor.

Nitelikli istihdam için en az 450 bin kadın, 450 bin genç, 25 bin engelli, 45 bin işsizlik ödeneği faydalanıcısı ve 250 bin yüksek öğretim mezununun İŞKUR aracılığı ile istihdamı planlanıyor. Bunun için mesleki eğitim kursları ile İşbaşı Eğitim programları sıklaştırılacak. Yılın ilk 6 ayında 22 bin 365 kişi bu programdan yararlandı. Önümüzdeki dönemde 58 bin kişiye ilave gençlerden oluşan 54 bin kişi için de çalışma yapılıyor

b>CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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