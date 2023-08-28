Manisa'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Burak Korkmaz (21) yönetimindeki otomobil, Akhisar-Balıkesir yolunun Bergama Kavşağı yakınlarında, seyir halindeki elektrik bisiklet ile park halindeki 2 otomobile çarptı. Savrulan otomobil, sulama kanalına devrildi.

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