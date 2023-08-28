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Dolar/TL, 26,56 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 26,5660 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 09:52, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 10:03
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Dolar/TL, 26,56 seviyesinden işlem görüyor

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sert düşen dolar/TL, 25,2784 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yükselen dolar/TL haftayı yüzde 2,77 değer kaybıyla 26,3550'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 26,5660'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,36 artışla 28,7335'ten, sterlin/TL de yatay seyirle 33,4850'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybıyla 103,98 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,20 değer kazancıyla 1,0820'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemli olduğunu vurgulayan analistler, verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

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