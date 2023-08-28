Denizli'de bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şipal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, dün gece sona eren Tarım ve Kültür Festivali'nin düzenlediği alanın yakınındaki Buldan Caddesi'nde bir grup çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Enes Şipal, bıçakla yaralandı.

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