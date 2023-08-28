Muğla'da üniversite öğrencileri karanfille karşılandı

Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celal Ateş, Muğla Otogarı'na gelen öğrencileri karşıladı.

Ateş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına her yıl tören düzenlendiğini söyledi.

Ateş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin akademik çalışmaları ile isminden söz ettiren ayrıcalıklı bir üniversite olduğunu dile getirdi.

- 9 bin 876 kontenjan ayrıldı

Karşılama töreninin üniversitenin kuruluşundan bu yana yapıldığını ve artık geleneksel hale geldiğini belirten Ateş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bu yıl 9 bin 876 kontenjan ayrıldığına işaret etti. Ateş, 9 bin 744 öğrencinin yerleştirildiğini, açık kalan 132 kontenjanın ise ek yerleştirmelerle dolacağını vurguladı.

Kayıt yaptıracaklarla öğrenci sayısının 47 bine ulaşacağını bildiren Ateş, özel yetenek sınavlarına başvuru yapan 330 öğrencinin de sınavlarının yapıldığını dile getirdi.

Karşılama töreninin yapıldığı alana Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stant açtı. İl ve üniversite hakkında bilgiler verilen stantlarda tanıtıcı broşürler de yer aldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerine karanfil vererek bir süre sohbet etti. Öğrenciler ve aileleri, otogarda kurulan stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stantlarında görevli personel, kayıt için gelenlere çay, kek, simit, meyve suyu ve su ikram etti.

Öğrenciler ve aileleri, otogarda bekleyen üniversiteye ve belediyeye ait otobüslerle üniversite yerleşkesine ücretsiz taşındı.