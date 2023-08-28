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Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersine sayılı günler kala, öğrenci ile velileri okul alışverişi telaşı sardı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'e varan oranlarla zamlanan kırtasiye malzemeleri ise cepleri yakıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 10:58, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 10:59
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Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk zil sesi 11 Eylül'de duyulacak. Okulların açılmasına az bir süre kala alışverişini tamamlamak isteyen veliler ile öğrenciler, telaşla en ucuz ürünlerin olduğu kırtasiyecileri geziyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'e varan oranlarla zamlanan kırtasiye malzemeleri ise cepleri yakıyor. Bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, sırt çantasıyla beraber ortalama bin 500 lira.

Kırtasiyeci Musa Çağlar, vatandaşların gıda sektöründeki anlık zamlara alışmasından dolayı kırtasiye malzemelerine de gelen zamlara alıştığını dile getirerek, "Bir öğrencinin ihtiyacı olan çanta, suluk, defter ve kalem geçen yıla göre zamlandı ama vatandaşlara en ucuz şekilde ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Vatandaşlar gıda sektöründeki anlık zamlarla alışık durumdalar. Okulların kapanmasından 3 ay geçti. Vatandaşlar zaman zaman anlık tepki verseler de bizim necip milletimiz duyarlıdır. Öğrencisine ve yavrusuna bir şey alırken tepkili de olsa istediklerini almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Velilere uyarı

Velilere, kırtasiye malzemeleri seçerken dikkat etmesi gereken hususlara da değinin Çağlar, ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerektiğini belirterek, "Bütün ürünlerimizin arkasında kalite belgeleri var ve mümkünse yerli ve milli ürünlerimizi almaları suretiyle bunları tercih etmeliler" dedi.
Malzemelerin pahalı olmasının kaliteli olduğu anlamına gelmediğine dikkati çeken Çağlar, "Bir ürünün pahalı olması çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Veliler kırtasiye ürünlerini alırken daha seçici davranarak ekonomik ürünleri tercih etmeliler. Çok abartmadan ürünleri ekonomik fiyattan seçerek alışverişlerini tamamlayabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

'Yüzde 100 bir fiyat değişkenliği söz konusu'

Bir başka kırtasiyeci Çoşkun Çoşan ise en ucuz kurşun kalemin geçen sene 2 lira civarında olmasına rağmen bu sene aynı kalemin 6 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Çoşan, markaya göre fiyatların değiştiğini söyleyerek, "En uygun defterler 10 lira civarındayken bu sene 25 lira civarında. Geçen yıl bir çanta 250 lira civarındayken bu sene 500 lira. Bir çantanın dolması ortalama bin 500 lira civarında olacaktır. Geçen yıl bu fiyat 750 lira civarında seyrediyordu. Yüzde 100 bir fiyat değişkenliği söz konusu" ifadelerini kullandı.

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