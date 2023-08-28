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Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde imzaladığı Jandarma kararnamesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. 42 ilin jandarma komutanı değiştirilirken, Jandarma Bölge Komutanlıklarına atama yapılmadığı görüldü. Böylece, Türkiye genelindeki tüm Jandarma Bölge Komutanlıklarının kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 11:48, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 12:16
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Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?


Türkiye'de 14 bölgede faaliyet gösteren Jandarma Bölge Komutanlıkları'ndan 8'i 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrasında kapatılmıştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz bölgesinde bulunan 6 Jandarma Bölge Komutanlığı'nın ise terörle mücadelede aktif görev aldığı için kapatılması ertelenmişti.

Faal durumdaki Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Erzurum, Adana ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlıkları'na da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanının imzaladığı kararname ile atama yapılmadı ve Türkiye'de Jandarma Bölge Komutanlıkları dönemi kapanmış oldu.

JÖH TABURLARI İL JANDARMA BÜNYESİNDE OLACAK

Bölge Komutanlıklarında konuşlu bulunan PKK terör örgütüyle mücadelenin ana omurgasını oluşturan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlıklarının da İl jandarma Komutanlıkları bünyesinde görev alacakları bildirildi. Diyarbakır'daki Roketler, Şırnak'taki Meteler, Tunceli'deki Şahinler, Erzurum'daki Çelikler, Giresun'daki Doğanlar ve Adana'daki Korkutlar-Arslanlar adlı JÖH Taburlarının bundan böyle İl Jandarma'ya bağlı olacağı öğrenildi.

Atama kararnamesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

YERLEŞKELER DE İL JANDARMA BÜNYESİNDE

6 ildeki bölge komutanlıklarının bulunduğu teknik takip yapılan, istihbarat faaliyeti yürütülen istihkam ve muhaberelerin yoğun olduğu, İHA ve SİHA'ların izlendiği karargah, kışla ve yerleşkelerin de İl Jandarma Komutanlığı ek hizmet binası olarak faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

DEPREM MESAİLERİ NEDENİYLE EMEKLİLİKLERİ UZATILDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında doğrudan bulundukları ilin valilerinin emir ve direktiflerine bağlanan Bölge Komutanlıklarının lağvedilmesi sonrasında açıkta kalan 6 Bölge Komutanı ise emekliye sevk edilmeyip farklı görevlere atandı.

Emekli edilmesi planlanan komutanların, 6 Şubat depreminde sahada aktif görev alıp büyük bir özveri ile çalıştıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayı ile emeklilik sürelerinin 1 yıl daha ertelendiği öğrenildi. Buna göre bölge komutanlıklarının kapatılmasıyla açıkta kalan Diyarbakır Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na, Şırnak Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'na, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na, Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na, Erzurum Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

ÖZGÜR CEBE

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