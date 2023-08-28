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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.954,07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 13:14, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 13:15
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 7.954,07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,60 puan ve yüzde 2,74 değer kazancıyla 7.928,28 puan oldu. Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,63 ve holding endeksi yüzde 2,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,70 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimali ve Çin'de hükümetin hisse alım satımına yönelik damga vergisini düşürmesi yeni haftada risk iştahının güçlü seyretmesine neden oluyor.

Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, cuma günü İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası Grubu'nun, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacağı duyuruldu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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