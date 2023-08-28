Sinop'ta salıncağın ipine dolanan çocuk öldü

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Avdan köyünde yaşayan M.K, ailesi tarafından dedesine ait evin bahçesindeki salıncağın ipine dolanmış vaziyette bulundu.

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