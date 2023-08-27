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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Kaynak : MN Medya
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

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Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu kimi zaman sağlığımızla kimi zaman rutin olaylarla sıklıkla deneyimliyoruz. Özellikle "saatli bir bomba" niteliğinde olan vücudumuzun, pimini ne zaman çekeceği ve bizi nasıl bir durumla karşı karşıya getireceği büyük bir giz.

Sağlık sorunlarının bizi nerede ve hangi şartlarda bulacağını bilemeyiz ancak olası her ihtimale karşı hiç değilse işin maddi boyutunu güvence almanın yolunu biliyoruz; tamamlayıcı sağlık sigortası.

Bugün hemen her yerde karşımıza çıkan, altı çizilen ve vurgulanan sağlık sigortalarından biri olan tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bilgiler vereceğiz. Dilerseniz önce bu sigorta ürününün ne demek olduğuna bir göz atalım ve ardından detaylara geçelim.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

TSS olarak da bilinen tamamlayıcı sağlık sigortası; doktor muayenesinden tahlil ve tetkiklere, ayakta tedavilerden hastanede yatarak tedavi olunmasına kadar pek çok hizmeti içinde barındıran bir sağlık sigortası ürünüdür.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile diyaliz, kemoterapi, ameliyat vb. gibi pek çok sağlık giderleri, sigorta kapsamında değerlendirilir ve sigortada belirtilen limit ve oranlar dahilinde kapsama alınır. Tamamlayıcı sağlık sigortası aynı zamanda genişletilebilen bir sigorta ürünüdür; kişi dilerse ek teminatlar ile TSS'nin kapsamını genişletebilir ve çok daha fazla konuda maddi güvence sağlayabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 TL katkı payı ödenmek suretiyle tedavi olmanıza olanak sağlayan bir sigorta türüdür. Sigortadan yararlanabilmek için 0-80 yaş aralığında ve SGK'lı olmak yeterlidir.

TSS'nin pek çok faydası bulunur. Ameliyat masraflarından doktor muayenesine, tahlil ve tetkiklerden ayakta ya da yatarak tedaviye kadar geniş bir yelpazede hizmet almanız mümkündür. Üstelik tüm bu hizmetleri anlaşmalı özel hastanelerde alabilir ve uzun hasta kuyrukları beklemeden kısa sürede tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz.
TSS ile gittiğiniz özel hastanede 15 TL'lik bir katkı payı ödemeniz yeterlidir, geri kalan tüm masraflar %100 olarak sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu sayede hastalığın verdiği olumsuzlukla baş etmeye çalışırken öte yandan işin maddi boyutunu düşünmenize gerek kalmaz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Bu sigorta ürünü, yukarıda da kısaca değindiğimiz üzere doktor muayenesi, ameliyat, tahlil ve tetkiklerin yanı sıra yatarak ya da ayakta tedavi masraflarını da karşılar. Buna göre TSS kapsamını iki maddede özetlemek mümkündür.

Ayakta Tedavi Teminatı: Ayakta tedavi teminatında, sonradan oluşan ve tedavisi 24 saatten kısa sürede gerçekleşebilen sağlık giderleri sigorta güvencesindedir. Yanı sıra doktor muayenelerinin de ayakta tedavi kapsamına girdiği bilgisini de verelim. Doktorun isteyeceği laboratuvar ve görüntüleme işlemlerine ait masraflar da bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Yatarak Tedavi Teminatı: Yatarak tedavi teminatında, hastanede yatarak tedavi görülmesi gereken durumlar karşılanır. Ameliyat ücretleri, yoğun bakım, küçük müdahale, suni uzuv, ameliyat sonrası fizik tedavi, diyaliz, kemoterapi ve radyoterapi gibi masrafların yanı sıra refakatçi giderleri de sigorta kapsamında yer alır.

Doğum Teminatı: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası doğum teminatı; standart TSS poliçelerine eklenen ücretli bir ek teminattır. Bu ek teminatla doğum masrafları karşılanması için birtakım şartlar bulunur. Bu şartlara uyum sağlandığında doğum sürecine ait masraflar, doğum teminatı ile güvence altına alınır.

Ek Teminatlar: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ek teminatları, sigorta şirketine bağlı olarak değişebilir. Standart sağlık poliçesine ilave edilen ek sağlık hizmetlerini kapsayan bir teminattır. Ek teminatların poliçeye eklenmesi için herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz; sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu kurumlarda limit ve oranlar dahilinde ek teminatlardan yararlanmak mümkündür. Bunlardan birkaçı;

Diş bakım paketi

Acil ambulans hizmeti

7/24 tıbbi danışmanlık

Check up paketi

Evde bakım hizmeti

Online doktor

Online diyetisyen ve psikolojik danışmanlık

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsamaz?

TSS, SGK'nın karşılamadığı hiçbir masrafı poliçe dahilinde tutmaz, yalnızca SGK'nın anlaşmalı olduğu hastanelerde tedavi imkanı sunar. TSS genel şartlarında kapsam dışı durumlardan birkaçı;

Savaş, isyan ya da ayaklanma gibi halk hareketlerinden doğan sağlık sorunları

Cürüm işlemek

Sigortalının kendisini bile isteğe tehlikeye atması

Yasaklı madde kullanımı

Nükleer rizikolar ya da kimyasal maddelerin açığa çıkması durumunda gelişen sağlık sorunları

Terör eylemlerinden doğan hasarlar

Sigortalının intihara teşebbüs etmesi neticesinde oluşan hastalık ve yaralanmalar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kimlere Yapılır?

0 ila 80 yaş aralığındaki her vatandaş tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilir. Buradaki önemli kıstas, kişinin SGK'sının aktif durumda olmasıdır; SGK'sı bulunmayan kişilerin TSS'den yararlanması mümkün olmayacaktır.

18 yaş altı çocukların Genel Sağlık Sigortası, devlet tarafından ödenir bu nedenle 18 yaş altı olan çocuklara da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

TSS kapsamında yatarak ya da ayakta tedavi teminatı satın alabilirsiniz. Sadece yatarak tedavi teminatı satın almak istemeniz durumunda ortalama 1.000 TL ila 2.500 TL arasında değişen bir ödeme söz konusu olacaktır.

Hem yatarak hem ayakta tedavi teminatlarının olduğu bir sağlık poliçesini satın almanız durumunda ise ortalama 4.000 TL ila 13.000 TL aralığında bir fiyat karşınıza çıkacaktır. TSS fiyatlarına etki eden faktörler; kişinin yaşı, cinsiyeti ve şehre bağlı olarak değişmektedir bu nedenle "kişiye özel" fiyat teklifi almanız daha doğru olacaktır.

Bu noktada tamamlayicisaglik.com olarak sizlere destek vermekten mutluluk duyarız. Birden fazla sigorta şirketinin sunduğu tamamlayıcı sağlık sigortası tekliflerini tek bir ekranda görüntüleyebilir ve karşılaştırabilirsiniz. Dilerseniz bizimle iletişime geçerek sigorta danışmanlarımızdan ücretsiz destek alabilirsiniz.

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