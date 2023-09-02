Disiplin soruşturması devam eden memur emekliliğini isteyebilir mi?

657 sayılı Kanunun "amaç" başlıklı 2'nci maddesine göre;

"Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler."

657 sayılı Kanunun "uygulamayı isteme hakkı" başlıklı 17'nci maddesine göre;

" Devlet memurları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler."

657 sayılı Kanunun "güvenlik" başlıklı 18'nci maddesine göre;

" Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz."

657 sayılı Kanunun "emeklilik" başlıklı 19'uncu maddesine göre;

" Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır."

657 sayılı Kanunun "disiplin amiri ve disiplin cezaları" başlıklı 124'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre;

"Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir."

Mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun "emeklilik haklarının düşmesini ve bağlanan aylıkların devamlı olarak kesilmesini gerektiren sebepler" başlıklı 26. Kısım altında yer alan 92'nci maddesine göre;

"İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.



Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırırlar.



Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır."

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı Geçici 4'üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre;

" Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır.

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır."

Emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmış olanlara disiplin cezası verilip verilemeyeceği konusunda meri mevzuatta bir açıklık bulunmamakla birlikte, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27.01.1977 gün ve E.1977/47, K.1977/42 sayılı kararı bu konuya açıklık getirmiştir. Kararda; emeklilik veya istifa gibi sebeplerle memuriyetten ayrılanların tekrar memur olabilecekleri göz önünde bulundurularak gerekli işlemlerin yapılması, uygulama kabiliyeti olan cezaların uygulanması, olmayanların ise özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu bir görüş yazısında (DPB, Mütalaalar Bülteni, Sayı 17, 13.07.1999); işlemiş olduğu zimmet suçundan dolayı görevinden uzaklaştırılan ve devlet memurluğundan çıkarılması talebiyle dosyası yüksek disiplin kuruluna gönderilen personelin emekliye ayrılmasının mümkün bulunduğu, ancak ilgili hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının emeklilik işleminden etkilenmeksizin yürütülmesi ve sonuçlandırılması mütalaa edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve görüş yazısı dikkate alındığında, disiplin soruşturması devam etmekte iken memurun emekliliğini talep etmesi ve en nihayetinde emekli olmasına dair herhangi bir engelleyici bir durumun olmadığını değerlendirmekteyiz.

